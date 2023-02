Atleta amazonense é eleita deputada no RJ

RIO — Amanda Armelau ou Índia Armelau, como ela se define nas redes sociais, assumiu o seu primeiro mandato como deputada estadual do Rio de Janeiro. Ela foi atleta de natação em Manaus e seguiu carreira nesse esporte no Rio de Janeiro e em Santos, chegando à Seleção Brasileira. Nas eleições de 2022 conquistou o mandato de deputada pelo PL.

Até os 14 anos, Amanda morou com sua família no bairro de Aparecida, mas em função do seu promissor desempenho na natação, a família mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ela fez carreira esportiva e cursou educação física. Em 2022 fez sua estreia na política.

*Com informações do Portal Único