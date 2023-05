Átila Lins pede agências Caixa em três municípios do Amazonas

O deputado federal Átila Lins (PSD) solicitou à Caixa Econômica Federal (CEF) a instalação de agências do banco em Benjamin Constant, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã.

Nesta semana, em Brasília, a presidente da Caixa, Rita Serrano, recebeu o deputado e os prefeitos para tratarem sobre o assunto.

Estavam presentes os prefeitos David Bermeguy, de Benjamim; Adenilson Reis, Nova Olinda; e Jocione Souza, Novo Aripuanã, este último acompanhado da primeira-dama Josilda Souza.

Inicialmente fomos recebidos pela presidente da CEF, Rita Serrano, vice-presidente, Júlio César e outros membros da Caixa, quando discutimos as possibilidades de implantação das agências nesses municípios, considerando que os prefeitos já atenderam todas as exigências da direção da CEF, explicou o decano da bancada do Amazonas.

De acordo com ele, Rita Serrano e sua equipe asseguraram que os “estudos serão avançados para todas as demandas se tornem realidade no mais curto espaço possível”.

“Justificou o atraso em função da posse do novo governo, que gera sempre novo plano de ação e de estratégia”, disse o parlamentar.

Agenda

A agenda com os prefeitos se estendeu ainda ao programa Calha Norte, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

No Calha Norte fomos recebidos pelo general Poty, que deu as informações necessárias aos prefeitos a respeito dos recursos e da prestação de contas dia convênios junto ao programa. Estivemos também com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, e sua equipe, tratando de convênios, obras inacabadas, prestação de contas e outras ações de educação nos municípios. Por fim, fomos recebidos pelo ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, onde tratamos da liberação de recursos para pavimentação de ruas nos respectivos municípios. O ministro foi muito gentil com todos, informando que cadastro para futuras está aberto e as prefeituras devem entrar no sistema, relatou o parlamentar.