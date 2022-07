Átila Lins e George Lins lançam pré-candidaturas à batalha eleitoral deste ano

A luta por causas como o fortalecimento de políticas públicas visando a melhoria dos serviços de saúde e educação, em parceria com os governos Federal e do Estado, permearam, na sexta-feira (29), as manifestações do deputado federal Átila Lins (PSD-AM), pré-candidato à reeleição, e do médico Dr. George Lins (União Brasil), que vai disputar uma cadeira de deputado estadual nas eleições deste ano.

As manifestações ocorreram em evento realizado na residência do deputado estadual Belarmino Lins (PP), no Parque das Laranjeiras, que teve a presença do governador Wilson Lima (União Brasil), juntamente com amigos e lideranças políticas da capital e do interior do Estado. Na ocasião, Átila e George também defenderam bandeiras como a busca de novas alternativas econômicas para o Estado, com foco na bioeconomia, e mais segurança jurídica para o modelo Zona Franca de Manaus a fim de assegurar a oferta de emprego e renda à população.

“Como filho do interior, cresci vendo as dificuldades do homem-caboclo amazonense, e transformei isso em bandeira de luta ao longo da minha trajetória parlamentar”, disse Átila, em discurso. Dono de três mandatos de deputado estadual e oito de deputado federal, Átila tentará a conquista de mais um mandato para marcar a história de sua passagem pelo Congresso Nacional.

Também em discurso, o médico George Lins, médico urologista, especialista em cirurgia robótica e professor universitário, destacou sua determinação de lutar por uma cadeira no Poder Legislativo Estadual “pregando ideias e fazendo avançar propostas”. Filho do decano da Assembleia Legislativa, Belarmino Lins, dono de oito mandatos consecutivos e três vezes presidente da Aleam, George se diz preparado e disposto à batalha eleitoral. “Eu acredito em um futuro melhor para o Amazonas, um futuro em que todos tenham acesso a políticas públicas de boa qualidade, eu vou lutar por isso, pela política de bem servir e não se servir”, enfatizou.

Tanto Átila quanto George destacaram a família como “a base dos valores morais e sociais” que influenciaram suas condutas na vida em sociedade, no que receberam a solidariedade do governador Wilson Lima. “A vida se resume em dois princípios fundamentais: em primeiro lugar, Deus, e segundo lugar, a família. Eu tenho o maior carinho e respeito pela família Lins de Albuquerque e a sua grande contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado”, destacou o governador.

Pai de George e irmão de Átila, o deputado Belarmino Lins, que deixa a política parlamentar após 32 anos de mandatos na Aleam, também exaltou a família e agradeceu a Deus por sua longevidade na política, pautando suas ações na defesa, principalmente, da população interiorana. “Só tenho que agradecer a Deus e ao povo amazonense pelos meus 32 anos de luta e trabalho no Legislativo Estadual”, discursou ele.