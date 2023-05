Átila Lins diz que Lábrea tem garantido porto e melhorias na BR-230

Depois de extensa agenda em Brasília, acompanhado do prefeito Lábrea, Gean Barros, o deputado federal Átila Lins (PSD) diz que o governo já garantiu recursos à construção do porto e da manutenção da BR-230 que liga o município a Humaitá.

Além disso, o prefeito assinou convênio de R$ 3 milhões com o Programa Calha Norte para a construção do Centro de Eventos da cidade, fruto de emenda de Átila ao Orçamento da União.

No Ministério dos Transportes o deputado e o prefeito foram recebidos pelo ministro interino, George Santoro, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte (Dnit), Fabrício Galvão.

“Tivemos ótimas notícias, dentre elas, a confirmação de que já há recursos para as obras do Porto de Lábrea, que terá início ainda este ano. Também foi garantido pelo diretor-geral que os serviços de manutenção da BR-230, entre Lábrea-Humaitá, estão assegurados, com a garantia de bom tráfego na rodovia. O prefeito Gean fez um apelo para a construção da ponte no rio Mucuim, desativando o serviço de balsas, o que foi prometido”, relatou o decano da bancada amazonense.

No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o deputado e o prefeito foram recebidos pelo diretor de Relações Institucionais, André Milhomen, para quem foram apresentadas demandas na área.

Milhomen assegurou que no momento o governo federal pretende finalizar as obras em andamento, cujos recursos estão assegurados. “Falamos ainda de transporte escolar para o município”, diz Átila.

Pesca

Ao ministro da Pesca, André de Paula, o prefeito Gean explicou a atual situação da classe dos pescadores e solicitou a aquisição de terminal pesqueiro com fábrica de gelo para a melhora das condições de trabalho.

“O ministro garantiu que fará um mutirão para zerar as pendências que afetam o recadastramento da classe, como já está acontecendo em outros municípios, como Manacapuru. Confirmou que estará em Manaus dias 25 e 26 para lançar o Programa Nacional Pescador Legal e isso trará mais investimentos para o setor e a valorização dos pescadores no país”, informou o deputado.

Com o ministro de Portos e Aeroportos, Roberto Gusmão, e o secretário de Aviação Civil (SAC), Juliano Noman, os dois falaram sobre a crítica situação do aeroporto de Lábrea, que está fechado e com as obras paralisadas.

“O ministro garantiu que vai acionar o governo do estado para reabrir o aeroporto, até que as obras sejam retomadas e, com isso, restabelecer os voos para a cidade. Por fim, fomos recebidos pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que assegurou a construção de casas populares para os municípios de até 50 mil habitantes, num programa habitacional que está sendo fechado pelo ministério. Garantiu também recursos para saneamento básico”, revelou o deputado.