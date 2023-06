Até deputados de partidos da base de Lula assinam pedido de impeachment

O mais recente pedido de impeachment do presidente Lula, protocolado nesta sexta-feira (09) conta com assinaturas de deputados federais de partidos como PSD, União Brasil e MDB, siglas que compõem a base de apoio do petista no Congresso Nacional.

O documento tem 47 assinaturas e é encabeçado por parlamentares do PL, sigla de oposição declarada ao governo.

PSD, União Brasil e MDB, juntos, comandam nove ministérios na Esplanada de Lula, mas já nas votações vitais ao governo as siglas apresentam “traições”, com parlamentares votando contra o interesse do Palácio do Planalto.

Os parlamentares de partidos da base de Lula que assinaram o novo pedido de impeachment são: Sargento Fahur (PSD-PR), Delegado Palumbo (MDB-SP), Thiago Flores (MDB-RO) e Rodrigo Valadares (União-SE).