Arthur Neto quer resgatar projeto que transforma ZFM em Polo Industrial da Amazônia

MANAUS — Ao completar uma semana, oficialmente, como candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania-AM, Arthur Virgílio Neto intensifica a apresentação de suas intenções aos amazonenses para implementar, caso eleito. Uma delas é resgatar uma proposta de emenda constitucional de sua autoria, apresentada em 2004 em seu segundo ano como senador, visando à mudança da Zona Franca de Manaus para Polo Industrial da Amazônia Brasileira. A medida foi apresentada em encontro com moradores e lideranças de comunidade que abriga etnias indígenas na zona Norte.

“Apresentei lá atrás esse projeto, que passou facilmente no Senado. Depois deixei de ser senador e não sei o que fizeram na Câmara Federal. Mas o projeto é tirar o nome Zona Franca, que dá impressão de comércio de bugigangas estrangeiras, e colocar o nome de Polo Industrial da Amazônia Brasileira. Acrescentei o ‘Brasileira’ para fazer o Brasil acordar para o fato de que ele também pode ser sócio dessa grande empreitada que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia e, sobretudo, do Amazonas”, relembrou o ex-senador.

Em seu posicionamento frente a eleitores e lideranças do Amazonas, Arthur Neto tem destacado que para o passo seguinte rumo à melhoria de vida dos amazônidas, em especial dos amazonenses, será necessário mais que esforço e reconhecimento do restante do país sobre a “região estratégica”, como reforça o candidato. Ele diz que irá buscar diálogos e medidas efetivas de líderes de nações interessadas em ajudar a proteger a Amazônia, o que contribui para a questão ambiental, mas sem deixar de lado o sustento das pessoas.

“Os chefes de Estados estrangeiros devem entender que quando eles cobram que não haja desmatamento desordenado, eles têm razão, claro, mas não têm razão quando não metem a mão no bolso para ajudar o nosso povo, que não quer destruir a Amazônia, nosso povo conserva a Amazônia há dois mil anos, essa é uma herança que recebemos dos nossos ancestrais indígenas. Agora, claro, as pessoas precisam comer, então precisam de emprego, investimento em ciência, pesquisa, tecnologia, precisam de condições de sustento. Então, falarei com muita gente dentro e fora do Brasil”, declarou Virgílio.

Compromisso

O apoio firme às propostas de Arthur Neto foi dado, sob aplausos, e gritos de “Respeito ao Amazonas”, mote de campanha do candidato ao Senado, em reunião com dezenas de moradores do bairro Nova Cidade, zona Norte, incluindo representantes da comunidade Nova Vida, que abriga, aproximadamente, 3.500 famílias de 15 etnias indígenas. O encontro foi articulado pelo vereador e candidato a deputado estadual Rosivaldo Cordovil, que preside o diretório municipal do PSDB-Manaus, e teve ainda a presença da candidata a primeira suplente de Arthur, Maria do Carmo Seffair.

“Queremos apoiar o Arthur para que ele nos ajude a trazer benefícios a nossa comunidade, que está esquecida pelo poder público. O trabalho do Arthur sempre foi honesto, digno e de respeito. Ele é o homem certo para trabalhar pelos amazonenses”, disse Raimundo Ferreira, cacique da comunidade indígena Nova Vida, que recebe ajuda por meio de um projeto social desenvolvido pela própria comunidade. “Atendemos umas 300 pessoas lá porque existe uma carência muito grande. É muito bom saber que tem alguém, como o Arthur, que dá importância para um lugar que parece pequeno, mas são pessoas que não podem ser esquecidas”, completou Maria Helena Rodrigues, representante do projeto.

“Tenho 45 anos de vida pública e há 45 anos defendo, sem tergiversar, a causa indígena. Portanto, está virando um grito de guerra, respeito ao Amazonas, estado que está cansado de ser pisoteado por interesses de fora. Temos propostas claras e uma delas é recuperar, imediatamente, o respeito dos brasileiros pelo nosso estado. Vão respeitar sim porque faço jogo duro quando quero chegar a um objetivo. E faço jogo de paz, quando a gente consegue fazer com que o bom senso funcione e o bom senso não está funcionando. Por isso, vamos à luta, as pessoas verão que estarão elegendo um senador de verdade, que vai mostrar o que vale a fibra dos filhos de Ajuricaba”, finalizou Arthur Neto.

Por assessoria