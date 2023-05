Arte Hixkaryana é destaque em Feira de Artesanato Indígena em Nhamundá

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), realiza em parceria com prefeitura de Nhamundá, através da Secretaria de Turismo e Cultura (Semtuc), a I Feira do Artesanato Indígena Hixkaryana entre os dias 26 e 28 de maio, das 14h às 22h, na rua Tiradentes, esquina com rua José Bustamante, em frente ao Estádio Municipal “Batistão”, no município de Nhamundá (distante 382 quilômetros de Manaus).

Contando com 20 artesãos locais e aberta ao público, a feira tem o objetivo de valorizar cada vez mais a cultura e a história dos povos indígenas Hixkaryanas de Nhamundá e incentivar o empreendedorismo entre as comunidades originárias do Estado.

O técnico da FEI, Ricardo Peiguete, ressalta a importância da arte e obra Hixkaryana e da preservação da cultura deste povo.

“Os Hixkaryanas têm uma arte plumária rica e isso está presente na maioria das peças vendidas na Feira, queremos que o público consuma uma arte originária verdadeira”, afirmou Peiguete.

O diretor-presidente Sinésio Trovão acredita que esta será uma oportunidade perfeita para os artesãos promoverem seu trabalho.

“Os nossos artesãos encontram em nossas feiras o seu sustento e ao mesmo tempo conseguem promover seus trabalhos, são obras únicas e tradicionais dos povos indígenas”, pontuou Trovão.