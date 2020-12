Aprovado orçamento de R$ 5,5 bilhões para Manaus

Dentro da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, foi aprovada uma emenda, de autoria do presidente da CMM, Joelson Silva (Patriota), que destaca para o Fundo Municipal de Saúde, R$ 5 milhões, para a compra de vacinas na prevenção do Covid-19.

Para Joelson Silva essa emenda, que foi endossada por todos os parlamentares, vai ser fundamental para David Almeida (Avante), que será o novo gestor municipal em 2021, adquirir a imunização para a cidade. “Essa é uma emenda apresentada por mim, mas que é de todos os parlamentares e será de extrema importância para o prefeito adquirir a vacina contra o coronavírus. Não é muito, mas mostra o compromisso desta Casa no combate a este mal”.

O projeto que fixa o orçamento municipal em R$ 5,5 bilhões para o próximo ano, chegou à Câmara e foi deliberado no dia 17 de novembro junto do Plano Plurianual (PPA) e antes de serem aprovadas tramitaram pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO), tendo a comissão de transição do prefeito eleito David Almeida, acompanhando todo o processo.

Plano Plurianual

Os vereadores aprovaram ainda o Plano Plurianual (PPA), que trata da inclusão, exclusão e alteração de programas e ações, bem como de seus respectivos atributos, e tem como finalidade ajustá-los às circunstâncias e à reavaliação da realidade social, econômica e financeira do município de Manaus e ao processo gradual de reestruturação do gasto público.

