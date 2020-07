Apresentador do SportTV, Rodrigo Rodrigues, morre aos 45 anos

O apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues, morreu aos 45 anos de idade na manhã desta terça-feira (28). A informação foi confirmada pela comunicação do Grupo Globo. Diagnosticado com Covid-19, o jornalista estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde sábado (25).

O apresentador estava internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed-Rio. Há duas semanas, ele foi diagnosticado com o coronavírus. Além da TV Globo, onde comandou esporadicamente o Globo Esporte, o jornalista fez parte do time de apresentadores do SporTV. Além do coronavírus, Rodrigo teve uma trombose intracraniana e precisou passar por uma cirurgia no cérebro.

A assessoria de imprensa da unidade hospitalar divulgou uma nota no início da tarde de terça-feira. “O Hospital Unimed-Rio informa, com pesar, que, após a realização de protocolo de avaliação na manhã desta terça-feira, foi atestada morte encefálica no paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues. O paciente encontrava-se em estado grave e coma induzido, em unidade de terapia intensiva, desde o último domingo, 26/07, após ter sido submetido a procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral. Rodrigo havia dado entrada na emergência da nossa unidade no sábado, 25/07, com quadro grave e diagnóstico prévio de Covid-19. Toda a equipe do Hospital Unimed-Rio se solidariza com familiares, amigos e admiradores do trabalho de Rodrigo Rodrigues”, diz o comunicado.

*Com informações da Revista Quem

Comentarios