Apple leva multa milionária na Itália por enganar clientes sobre iPhone

Autoridade italiana de antitruste, a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) anunciou nesta segunda-feira (30) que multou a Apple em US$ 12 milhões (10 milhões de euros) por práticas comerciais “agressivas e enganosas” em relação aos seus iPhones. As informações são da Reuters.

O regulador afirma que a empresa divulgou erroneamente que vários modelos do celular, entre as versões 8 e 11, eram à prova d’água sem especificar as circunstâncias.

Para a AGCM, a resistência divulgada diz respeito a testes realizados em laboratório, o que não se iguala a situações da vida real, como derrubar o smartphone no mar ou na privada.

Explicou ainda que, ao afirmar que a garantia dos seus aparelhos não cobria danos por líquidos, a Apple enganou seus clientes, deixando de prestar assistência em vários casos semelhantes.

Procurada, a Apple não quis comentar o assunto.

Comentarios