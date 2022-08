Após injeção mal calculada, preso tem execução mais longa da história

No estado do Alabama, nos Estados Unidos, um homem detido passou pelo o que acredita-se ter sido a mais longa execução na história do país.

Joe Nathan James, de 49 anos, suportou pelo menos três horas de dor após ter recebido uma dose mal calculada de injeção letal, usada para sua execução. Detido desde 1994 pelo assassinato do seu antigo parceiro, James estava no corredor da morte desde 1999.

A execução por injeção letal aconteceu no dia 28 de julho.

Funcionários estatais alegaram que não havia “nada fora do normal” sobre o incidente. Entretanto, uma autópsia privada realizada pela organização de direitos humanos Reprieve US concluiu que a injeção tinha sido aplicada muito antes das testemunhas terem sido autorizadas a observar a execução, que havia sido marcada para começar às 18h, mas James só foi pronunciado como morto às 21h.

Ao jornal estadunidense The Atlantic, a repórter Elizabeth Bruenig disse que a sua primeira impressão ao testemunhar o corpo foi que “as mãos e os pulsos de James tinham sido rebentados por agulhas, em todos os lugares onde se pode dobrar ou flexionar”.

Ela também afirmou que “a carnificina mais acima num braço denuncia uma história radicalmente diferente da narrativa oferecida pelo Departamento de Correcções do Alabama (DOC)”.

O relato de Bruenig veio de encontro ao relato da autópsia privada, que citou diversos machucados e cortes nos braços de James, que não seriam necessários para a execução por meio de injetáveis.

“Algo terrível tinha sido feito a James enquanto ele estava amarrado a uma maca atrás de portas fechadas, sem sequer estar presente um advogado para protestar contra o seu tratamento ou um advogado para o observar, e o Estado tinha mentido sobre isso” , escreveu Bruenig.

Após a autópsia, o DOC admitiu mais tarde que não podia confirmar se James tinha ou não estado “plenamente consciente” durante todo o procedimento, e recusou-se a confirmar se ele tinha sido sedado durante a sua execução.

Após a execução, as testemunhas relataram que James ficou completamente silencioso durante o procedimento. Segundo os depoimentos, ele se recusou a abrir os olhos, a dizer suas últimas palavras ou a fazer uma declaração final.

Robert Dunham, diretor executivo do Centro de Informação sobre a Pena de Morte, afirmou que a resposta do ADOC era preocupante, independentemente do estado mental de James nos momentos anteriores à administração da injeção letal.

“Se o departamento não souber se um prisioneiro está consciente ou inconsciente no momento da execução, então são incompetentes para levar a cabo uma execução. Se o departamento souber mas não disser, então eles não são de confiança”, argumentou o Sr. Dunham.

“É precisamente este tipo de ginástica verbal e de recusa de ser proferida que mina a confiança do público na credibilidade dos Estados para levar a cabo a pena de morte de forma justa e fiável. Se o prisioneiro estiver inconsciente e não tiver sido sedado, houve ou um problema médico ou alguma conduta muito questionável do Estado ao tornar o prisioneiro inconsciente”, concluiu ele.

A família de James disse anteriormente que “esperava que o Estado não tiraria uma vida simplesmente porque uma vida foi tirada”, e afirmou que tinha perdoado a James pelas suas “atrocidades”.

Por iG