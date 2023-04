Após ficar em terceiro lugar, candidata do Miss Gay Amazonas joga buquê em organizadora

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento que uma candidata ao Miss Gay Amazonas se revolta e ataca a organizadora da competição usando um buquê de flores. A situação ocorreu no último sábado, 15, no Palácio Rio Negro, em Manaus.

A candidata Aysha foi anunciada como terceira colocada na competição. Ao ser chamada, ela desfilou com o buquê, ao som de aplausos. Porém, quando subiu no palco, Aysha jogou as flores em Brenda Lamask, uma das organizadoras do evento.

BRASIL: Miss se revolta por ter ficado no 3° lugar e joga buquê de flores na organizadora. pic.twitter.com/qPpBGEfpIv — Closer Brasil (@BrasilCloser) April 17, 2023

Ao Terra, Brenda Lamask afirmou que a organização prestou queixa contra Aysha. Além disso, a candidata está proibida de concorrer em outras edições do concurso e em qualquer outro que dê acesso ao Miss Brasil Gay Oficial, que deve ocorrer em Minas Gerais.

“Já tomamos todas medidas cabíveis. Mesmo porque a motivação da agressão não tem nenhum cabimento”, afirmou Brenda.