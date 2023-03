Após cirurgia de emergência, ministro Barroso está internado em UTI

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (9) e está internado no hospital Sírio Libanês de Brasília. A informação foi confirmada pela equipe do magistrado.

Segundo nota da assessoria de Barroso, o ministro foi internado em fevereiro para fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma cirurgia anterior. Após o procedimento, o ministro teve duas obstruções intestinal e foi submetido a procedimentos novamente.

Barroso está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e, segundo a equipe do ministro, a recuperação segue destro do esperado.