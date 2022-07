Anestesista é preso por estupro de grávida durante parto

RIO — Um médico anestesista foi preso em flagrante pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (11), por estupro. Segundo as investigações, Giovanni Quintella Bezerra abusou de uma paciente grávida durante o parto no Hospital da Mulher, em Vilar dos Teles, na mesma região.

As investigações começaram após funcionários da unidade de saúde filmarem o anestesista colocando o pênis na boca da paciente enquanto ela estava dopada e passava por uma cesariana.

A gravação foi feita devido à desconfiança da equipe médica de que o abuso estava sendo cometido pelo anestesista. Segundo os profissionais, o anestesista já havia apresentado comportamento suspeito em outras ocasiões.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde repudiou a conduta do médico.

“Informamos que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas, além de notificação ao Cremerj [Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro]. A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo apoio à vítima e à sua família. Esse comportamento, além de merecer nosso repúdio, constitui-se em crime, que deve ser punido de acordo com a legislação em vigor”, afirmou a SES.

A polícia investiga outras possíveis vítimas do anestesista.