Anda dá tempo de tirar o título para votar em 2022

As eleições estão chegando, e os jovens eleitores não podem ficar de fora desse dia tão decisivo para a história do país. O prazo para o alistamento eleitoral, ou seja, para tirar o título de eleitor pela primeira vez, termina no dia 4 de maio, e fazer a solicitação é muito simples.

O que fazer?

O primeiro passo é acessar o sistema TítuloNet, localizado na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após informar a Unidade Federativa (UF) em que reside, será necessário enviar uma foto (selfie) segurando um documento de identificação; foto do comprovante de residência atualizado; e o certificado de quitação de serviço militar para homens com mais de 18 anos. Na página seguinte, em “Título de eleitor”, basta selecionar a opção “Não tenho” para prosseguir o atendimento.

Os dados informados serão analisados pela Justiça Eleitoral, e o requerimento poderá ser acompanhado aqui.

Acesse a página Tudo sobre o Título Eleitoral e fique por dentro.

