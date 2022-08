Amazonino Mendes e Wilson Lima estão empatados com 30%, aponta pesquisa Ipec

MANAUS — Pesquisa Rede Amazônica/Ipec sobre as intenções de voto para o governo do Amazonas, divulgada na quarta-feira (24), mostra o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) e o candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil) empatados à frente, com 30%. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro.

Na sequência, aparece Eduardo Braga (MDB), com 16%. Ricardo Nicolau (Solidariedade) tem 5%; Carol Braz (PDT), 2%; Henrique Oliveira (Podemos), 2%; e Nair Blair (Agir), 1%. Dr. Israel Tuyuka (PSOL) não pontuou.

Os que pretendem votar nulo ou em branco somam 9%. Os que não sabem ou não responderam representam 6%. A pesquisa não simulou cenários de segundo turno.

O levantamento ouviu 800 pessoas presencialmente entre 21 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%.

Contratada pela Rede Amazônica, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM-06012/2022.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para governador do Amazonas:

Amazonino Mendes (Cidadania) – 30%

Wilson Lima (União Brasil) – 30%

Eduardo Braga (MDB) – 16%

Ricardo Nicolau (Solidariedade) – 5%

Carol Braz (PDT) – 2%

Henrique Oliveira (Podemos) – 2%

Nair Blair (Agir) – 1%

Dr. Israel Tuyuka (PSOL) – 0%

Branco/Nulo – 9%

Não sabe/Não respondeu – 6%

Senado

A pesquisa também simulou um cenário para o Senado. Os candidatos Omar Aziz (PSD, 29%), candidato à reeleição, e Arthur Virgílio Neto (PSDB, 25%) aparecem, tecnicamente empatados, à frente.

Intenção de voto estimulada para senador no Amazonas:

Omar Aziz (PSD) – 29%

Arthur Virgílio Neto (PSDB) – 25%

Coronel Menezes (PL) – 12%

Luiz Castro (PDT) – 8%

Pastor Peter Miranda (Agir) – 4%

Marília Freire (PSOL) – 2%

Bessa (Solidariedade) 1%

Branco/Nulo – 11%

Não sabe/Não respondeu – 9%

Por CNN