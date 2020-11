Amazonino desiste de debate na TV Band AM

O candidato Amazonino Mendes abriu mão de sua participação no primeiro debate referente ao segundo turno, que aconteceria hoje (19), às 21h30, pela Band Amazonas.

Assim, o candidato David Almeida participará de uma entrevista de uma hora junto ao apresentador Neto Cavalcante.

A direção da emissora em Manaus emitiu uma nota sobre o episódio. Confira abaixo:

NOTA DE ESCLARECIMENTO – BAND AMAZONAS

O Grupo Bandeirantes de Comunicação informa por meio desta, que a data do debate do segundo turno na emissora estava reservada desde o dia 13 de outubro de 2020, conforme ata assinada pelos representantes dos prefeituráveis, após reunião que definiu as regras do segundo debate da emissora, no primeiro turno das eleições e protocolada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM). A reunião contou com representantes de todos os candidatos e coligações.

Informamos também que no último domingo, logo após o resultado do pleito eleitoral foi enviado o convite às duas coligações em disputa no segundo turno das eleições em Manaus, para a reunião que ocorreu na terça-feira, dia 17, na sede da emissora. A reunião contou com a presença dos representantes dos candidatos Amazonino Mendes e David Almeida, conforme ata assinada.

A Band Amazonas que mobilizou toda uma estrutura para realizar um debate imparcial e tão decisivo para a sociedade manauense nesse processo eleitoral, lamenta a ausência do candidato Amazonino Mendes no debate desta quinta-feira, 21h30, que alegou ter outros compromissos de campanha nesta data e horário. De acordo com as regras do programa, por conta da ausência de Amazonino, o candidato David Almeida vai conceder uma entrevista com uma hora de duração.

O grupo Bandeirantes de Comunicação reafirma o compromisso de sempre agir com a verdade e a imparcialidade.

Diego Trajano

Diretor-Geral da Band Amazonas

