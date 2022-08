Amazonino declara à Justiça Eleitoral casa de R$ 1 e depósito de R$ 0,45

O ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) incluiu em sua declaração de bens, entregue à Justiça Eleitoral, para compor o processo de homologação de sua candidatura ao Governo do Amazonas, depósito bancários em contas correntes do País nos valores de R$ 0,45 e R$ 1, respectivamente, além de uma casa no valor de R$ 1. As informações podem ser conferidas no site DivulgaCand, do TSE.

O advogado e ex-governador declarou R$3,9 milhões em bens, incluindo uma embarcação de R$ 210 mil, outros R$ 1,105 milhão em quatro créditos em poupança, veículos automotores nos valores de R$ 261 mil, R$ 164,8 mil e R$ 179 mil, diversas aplicações de renda fixa, além de R$ 190 mil em dinheiro em espécie.

O valor declarado por Amazonino Mendes encolheu ao longo dos últimos 16 anos, de acordo com o DivulgaCand, sistema de registro de candidaturas e contas eleitorais do TSE, passando de R$ 5,32 milhões para os atuais R$ 3,9 milhões. Entre 2006 e 2022, Amazonino foi prefeito de Manaus (2009 a 2013) e governador do Amazonas (2017 a janeiro de 2019).