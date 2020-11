Amazonino anuncia pacote de ações para a saúde, com construção de unidades e lançamento de novos serviços

Administrador com mais realizações na saúde, em Manaus, o candidato a prefeito pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, quer fazer ainda mais. Ele apresentou o pacote de ações direcionadas à saúde, que irá implantar caso seja eleito, e anunciou, como estratégia para ampliar a cobertura da rede, a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com capacidade dobrada, o lançamento do serviço de Teleconsulta e a realização de concurso público. Amazonino também vai implantar o Trailer da Imunização e a Clínica da Mulher, além de ações direcionadas à Covid-19.

As novas UBSs que serão construídas, segundo ele, terão capacidade para comportar até cinco equipes, aumentando o potencial de atendimento. As equipes serão formadas por médicos, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, técnicos de patologia clínica, técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, agente de endemias, entre outros. As unidades serão construídas em áreas ainda desassistidas ou que precisam de reforço no atendimento em saúde.

De acordo com o candidato, também para facilitar o acesso dos usuários ao sistema de saúde será criado o serviço de Teleconsulta na Atenção Básica. O serviço será para atender pacientes com pequenos agravos, que a consulta possa ser feita de forma online, sem precisar se deslocar às unidades de saúde.

Com as iniciativas apresentadas, Amazonino pretende ampliar a oferta de consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, dentre outras. Junto com essas ações, ele também adianta que irá ampliar o número de UBSs com atendimento em horário estendido até o período noturno e aos sábados, para permitir o acesso, em especial, das pessoas que trabalham durante a semana e não conseguem se liberar para ir à unidade de saúde ou levar os filhos para consulta.

Na parte dos atendimentos itinerantes, Amazonino lança uma novidade, que virá para atacar um dos problemas enfrentados hoje em todo o país: a baixa cobertura de vacinação. Ele irá lançar o Trailer de Imunização, levando o serviço para próximo das pessoas, nos bairros.

“Nas minhas administrações sempre tive um cuidado especial com a imunização da população. Em todas as campanhas de vacinação, sempre procurei atingir a meta necessária e graças a Deus alcançamos todos os anos”, ressaltou.

Atendimento à Mulher

Ainda dentro da linha de atendimento itinerante, ele informou que irá retomar com as Carretas da Mulher, serviço criado na última administração dele na prefeitura, com oferta de mamografia, ultrassonografia e preventivo, incluindo agora, também, teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e para Covid-19.

Outra novidade que ele anuncia é a implantação da Clínica da Mulher, unidade que funcionará com oferta de serviços como pré-natal, prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, mamografia, raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, planejamento familiar (implantação de DIU e laqueadura), consultas em Ginecologia, Mastologia, Obstetrícia, Endocrinologia e Enfermagem, além de atendimento odontológico.

Na parte de assistência farmacêutica, o candidato diz que vai retomar com o Programa Remédio em Casa, priorizando idosos e pessoas com deficiência que fazem uso de medicação continuada e usuários em tratamento, que apresentam dificuldade de locomoção. “Eles receberão a medicação em casa, sem precisar ir à unidade de saúde”, detalhou.

Amazonino também vai implantar o Projeto Farmácias Satélites, instalando uma em cada Distrito de Saúde, de forma a facilitar o acesso às medicações especiais (controlados e antibióticos), com atendimento rápido, organizado e humanizado.

No apoio ao diagnóstico, irá ampliar o acesso aos exames laboratoriais, com o aumento do número de postos de coleta nas Unidades de Saúde. Como apoio nutricional, vai ampliar o número de beneficiários do Programa Leite do Meu Filho.

No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a intenção é criar mais três novas bases, em áreas descobertas, para redução do tempo-resposta de resgate. E aumentar a frota de ambulâncias.

No SOS VIDA a frota das Vans também será reforçada e todas serão adaptadas para atender às pessoas com deficiência, em especial os cadeirantes. As rotas serão ampliadas.

Covid-19

Com relação à pandemia, Amazonino planeja o aumento do número de Unidades de Saúde Preferenciais para atendimento de Covid-19, saindo de 18 para 30, com horário de funcionamento estendido.

Nessas 30 unidades será oferecido teste rápido de RT-PCR. E em todas as unidades de saúde do município será disponibilizado o teste rápido para coronavírus.

Outra preocupação, de acordo com o candidato, é a garantia de vacinação contra Covid-19 a toda a população, assim que for liberada pela Anvisa. “Já estamos desde agora discutindo a formação de recursos para que a população não fique desassistida”, afirmou.

Na parte de Saúde Mental serão construídos novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). E também será ampliado o acesso ao atendimento psicossocial às pessoas com problemas de depressão, ansiedade, dependência química (álcool e outras drogas) e autismo.

O atendimento a Pessoa com Deficiência (PCD) será reforçado em todos os níveis. O acesso à fisioterapia motora e neurológica e à fisioterapia respiratória para tratar sequelas da Covid-19 será reforçado.

Os servidores da saúde serão valorizados, disse ele, ressaltando a atuação fundamental que estão tendo no tratamento aos pacientes com Covid-19. Amazonino afirmou que irá regularizar a situação da promoção do servidor da saúde e do pagamento dos enquadramentos estabelecidos por lei.

Vai reestruturar e ampliar o plano de saúde do servidor público municipal, realizar concurso público para melhor estruturação dos serviços, em todas as áreas, implantar o Programa Saúde do Trabalhador e reorganizar o serviço de segurança na rede municipal de saúde, para que possam trabalhar com tranquilidade.

Realizações em números

Amazonino Mendes é o candidato que soma maior número de realizações na área da saúde. Os hospitais que foram construídos em Manaus nas suas gestões como governador atendem a mais de 1,9 milhão de pessoas ao ano. Estão nessa conta o Pronto-Socorro Dr João Lúcio e Hospital Francisca Mendes, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade Nova, todos os hospitais infantis da rede pública do estado e maternidades.

Os hospitais de atendimento a adultos recebem 1,8 milhão de pacientes ao ano, realizam 12 mil cirurgias (entre gerais, cardíacas, vasculares, ortopédicas, neurocirurgias, dentre outras especialidades) e 12 milhões de exames (laboratoriais, tomografias, raio-x e de apoio ao diagnóstico).

Os hospitais infantis atendem a cerca de 106 mil crianças anualmente. E as maternidades recebem 24,6 mil mulheres e nelas nascem cerca de 19,1 mil crianças, ao ano.

Na urgência infantil, foram construídos nas gestões de Amazonino o Hospital Joãozinho (anexo ao Dr João Lúcio), os Prontos-Socorros da Criança da Zona Oeste e Zona Sul e o Instituto da Criança. O Hospital Infantil Dr Fajardo foi praticamente reconstruído.

Nas suas administrações como governador, foram construídas as maternidades Galileia, Nazira Daou e Ana Braga, esta última inaugurada pelo gestor que o sucedeu. As maternidades Alvorada e Balbina Mestrinho foram totalmente revitalizadas.

O Hospital Adriano Jorge e as Fundações de Medicina Tropical (FMT) e Centro de Controle em Oncologia (FCecon) receberam novas instalações em suas gestões, ganhando o formato que possuem hoje.

Nos atendimentos de Atenção Básica, que não estão nessa conta, Amazonino também tem várias realizações. Como governador, ele criou os Centros de Atenção Integral às Crianças (CAICs) e à Melhor Idade (CAIMI). Na Prefeitura de Manaus, em sua última gestão, construiu 68 Unidades de Saúde da Família, as chamadas Casonas, todas equipadas e com equipes profissionais completas.

