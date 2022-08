Amazonenses são credenciados pelo TSE para atuarem como observadores nacionais nas Eleições 2022

O advogado e sociólogo Carlos Santiago, o jornalista Wilson Reis e o administrador Inácio Guedes, foram credenciados pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, por meio do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, para atuarem como observadores nacionais nas eleições de 2022. Os três profissionais, com atuação destacada em suas áreas profissionais, terão como finalidade contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, ampliar sua transparência e integridade e fortalecer sua confiança pública.

Considera-se Missão de Observação Eleitoral Nacional (MOE Nacional) o procedimento sistemático de acompanhamento e de avaliação do pleito, realizado de forma independente, por entidades, organizações da sociedade civil ou instituições de ensino superior nacionais que estejam devidamente credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cabe aos observadores acompanhar o cumprimento das normas eleitorais nacionais, colaborar para o controle social nas diferentes etapas do processo eleitoral, verificar a imparcialidade e a efetividade da organização, direção, supervisão, administração e execução do processo eleitoral, informar sobre a qualidade técnica, integridade e eficácia dos instrumentos técnico-operacionais utilizados no processo eleitoral.

Dirigentes de entidades na sociedade civil organizada,Carlos Santiago, Wilson Reis e Inácio Guedes atuam no Comitê Amazonas de Combate à Corrupção (CACC) e são membros do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).

O MCCE vai realizar missões de observação eleitoral em dez cidades de unidades federativas de todas as regiões do país: Amazonas (Norte); Sergipe e Bahia (Nordeste); Distrito Federal e Goiás (Centro-Oeste); Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo (Sudeste); e Paraná (Sul).

