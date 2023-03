Amazonastur recepciona cinco cruzeiros inéditos no estado

Cinco navios irão aportar pela primeira vez no Amazonas, entre março e maio, para a temporada de cruzeiros 2022/2023. O Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), realizou o receptivo do primeiro navio inédito da temporada, o “Ocean Explorers”, nesta quarta-feira (22), no Porto de Manaus, no Centro.

O comandante da embarcação, Jorge Ferdinez, recebeu, da Amazonastur, a placa de boas-vindas do Governo do Estado. O Ocean Explorer atracou na capital amazonense com 250 cruzeiristas, entre passageiros e tripulantes.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, com os novos navios, são esperados aproximadamente três mil cruzeiristas. Quatro cruzeiros chegam neste mês de março e um em maio. Como parte do receptivo organizado pela Amazonastur, os navios inéditos no estado receberão placas de boas-vindas entregues aos seus respectivos comandantes.

Para o presidente do órgão, o quantitativo dos cruzeiros inéditos marca a retomada da temporada e o crescimento do turismo no estado.

“Serão três mil pessoas que desembarcam aqui, nesses navios, entre cruzeiristas e tripulação. A gente trabalha para essa temporada uma promoção e qualificação muito forte, para que na próxima temporada 2023/2024 a gente tenha um número expressivo de novos navios chegando aqui no estado do Amazonas”, disse o presidente. “Gerando emprego, renda, oportunidade para o artesanato, hotelaria, rede de restaurantes, guia de turismo, a cadeia como um todo”, complementou Sampaio.

Após o Ocean Explorers, também irão aportar em Manaus os navios: Seven Seas Voyager, com cerca de 1.200 cruzeiristas entre tripulantes e passageiros, o Hanseatic Spirit com 399 cruzeiristas, o Seabourn Venture com 384 cruzeiristas, e para encerrar a temporada, o Silver Shadow com 768 cruzeiristas.

Calendário de cruzeiros

25/03, às 8h – Seven Seas Voyager

27/03, às 8h30 – Hanseatic Spirit

29/03, às 8h – Seabourn Venture

14/05, às 13h – Silver Shadow