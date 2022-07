Amazonastur realiza ação de ordenamento dos serviços de turismo de Autazes para a Festa do Leite

Com a proximidade da 24º Festa do Leite de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), que acontece do dia 28 a 31 deste mês, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou, na segunda e terça-feira (25 e 26/07), uma ação de ordenamento e sensibilização nos meios de hospedagem do município, que se prepara para receber diversos turistas advindos das regiões próximas e de outros estados, após dois anos de pausa do evento devido à pandemia de Covid-19.

O trabalho, realizado pela Amazonastur, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e a Secretaria de Meio Ambiente de Autazes, teve o objetivo de regularizar os prestadores de serviços turísticos no sistema Cadastur do Ministério do Turismo (MTur).

Além disso, o intuito foi sensibilizá-los quanto às campanhas contra Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, contra o manuseio de Animais Silvestres e orientar quanto aos itens de segurança nos estabelecimentos a fim de garantir aos turistas serviços seguros e uma experiência inesquecível em Autazes.

Segundo o técnico responsável da pasta, Robson Guimarães, as visitas aos meios de hospedagem buscam regularizar os estabelecimentos, orientando e sensibilizando quanto à obrigatoriedade do cadastro.

“Conforme determina o MTur, os prestadores de serviços turísticos devem manter seu cadastro atualizado e regularizado a fim de proporcionar formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor. O cadastro é válido por dois anos para pessoas jurídicas, como é o caso dos meios de hospedagem”, explicou.

Guimarães também esclarece que estão realizando a instalação do sistema de cadastro de hóspedes, disponibilizado gratuitamente pelo MTur, a fim de facilitar e digitalizar o processo de cadastro destes nos empreendimentos de hospedagem.

Segundo o proprietário do Eldorado Hotel, Carlos Cavalcante, a expectativa é que a Festa do Leite faça o segmento turístico retomar no município.

“A maioria dos hotéis já estão lotados e a gente espera que no final de semana da festa a cidade fique bastante movimentada, assim vai ajudar a gente nos negócios”, destacou.

Festa do Leite de Autazes

Em sua 24ª edição, a tradicional Festa do Leite volta a movimentar a cidade durante os dias 28 a 31 de julho, período em que os habitantes e visitantes poderão conhecer a qualidade dos produtos derivados do leite produzido na cidade, como queijo, manteiga, iogurte, bebida láctea, requeijão, doce de leite e ricota.

A festa, realizada desde 1993, acontecerá no Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá e contará com apresentações culturais e exposição agropecuária.