Amazonastur inicia credenciamento de guias de turismo no CAT Digital

MANAUS — O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realiza, nos dias 24 e 25 de janeiro, o credenciamento dos guias de turismo vinculados ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, no Centro de Atendimento Turístico Digital (CAT Digital). O credenciamento será realizado no CAT Municipal, que fica localizado na rua Marquês de Santa Cruz, no Centro, entre 8h e 16h.

Para a diretora do Departamento de Desenvolvimento e Turismo (Dtur) da Amazonastur, Emmanuelle Pampolha, a ação visa atingir o maior número de guias. “O credenciamento desse profissional no CAT Digital é essencial para que os turistas consigam ter profissionais qualificados para conduzir os passeios oferecidos, tanto na capital quanto no interior do estado”, explicou.

Aos interessados em realizar o credenciamento, são necessários os seguintes documentos: formulário de inscrição de acordo com a atividade prestada, cópia do Cadastur regular; cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); comprovante de endereço da empresa ou residência e o Termo de Contrato de Adesão preenchido. O atendimento está disponível também no e-mail credenciamento@amazonastur.am.gov.b ou pelos telefones: (92) 2101-8180 /(92) 2101-8158 /(92) 2101-8179.

CAT Digital

O CAT Digital é uma ação inédita da Amazonastur que irá virtualizar o atendimento que ocorre nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT), por inteligência artificial. Através de um QR code, o visitante será redirecionado para o aplicativo “Whatsapp”, onde serão fornecidas todas as informações que o turista pesquisar.

Com o credenciamento, a plataforma irá proporcionar acesso rápido às informações úteis, fornecendo uma lista dos empreendimentos do segmento.