Amazonastur faz análise técnica dos atrativos turísticos de São Gabriel da Cachoeira

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, AM — Durante três dias, os atrativos turísticos do município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 km de Manaus) passaram por análise técnica pela equipe da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). O objetivo é identificar as principais necessidades dos produtos e de operadores turísticos para, em parceria com a prefeitura municipal, promover ações para potencializar o setor na região. Desde o final do mês de março a cidade integrou, pela primeira vez, o Mapa do Turismo Brasileiro. As atividades na cidade ocorreram de terça-feira (19/04) até esta quinta-feira (21/04).

As visitas técnicas contemplaram comunidades indígenas, balneário, orla da cidade, Morro da Esperança, feiras de artesanato, catedral, além da participação no Festival Cultural em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril, entre outros atrativos. A programação foi realizada com o apoio da prefeitura da cidade.

A diretora de Desenvolvimento e Turismo da Amazonastur, Emmanuelle Pampolha, ressaltou que a ida ao município faz parte da estratégia da atual gestão, por meio de uma política governamental, para promover o desenvolvimento econômico e social dos municípios do interior do estado, destacando qual será o próximo passo.

“Nesse momento, nós vamos fazer um relatório para que a gente consiga planejar ações eficazes, junto à Prefeitura e junto a parceiros, para atuarmos no município com cursos de capacitações, com investimentos, potencializando realmente o turismo dentro da cidade e nas comunidades indígenas”, acrescentou.

Com o objetivo de promover o ordenamento turístico, a equipe do Cadastur, o cadastro de pessoas físicas e jurídicas de estabelecimentos turísticos do Ministério do Turismo, atendeu 20 operadores turísticos tirando dúvidas sobre o cadastro e inserindo novos estabelecimentos no sistema. Os atendimentos ocorreram no Centro de Atendimento do Turista (CAT) da cidade.

São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil com mais de 90% da população fazendo parte de 23 diferentes etnias, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O professor indígena Adilson Sampaio, da etnia Dessana, também morador da comunidade Fonte Boa, onde a Amazonastur visitou, explica que desenvolver o turismo na região é um dos sonhos do seu povo.

“A gente precisa realmente de um apoio técnico para efetivar o nosso sonho de realizar um turismo, seja de trilha, de outros meios ou outras formas de turismo que tem por aqui. É uma coisa muito boa receber essa equipe bem estruturada, bem organizada, que esclarece muita coisa pra nós. Daqui para frente a gente espera que o nosso sonho se realize que é desenvolver a comunidade e a região com o potencial turístico que nós temos”, destacou Adilson.

Festival Cultural

O Festival Cultural dos Povos Indígenas, realizado no ginásio Arnaldo Coimbra, reuniu mais de 6 mil pessoas e a programação era composta de diversas atrações, como danças das associações Filhos do Rio Negro, Tukano e Baré, uma pequena mostra do que será o Fest Tribal, realizado no final do mês de agosto e início de setembro. Ainda durante o Festival, a Amazonastur entregou oficialmente o certificado que estabelece a cidade como parte do Mapa do Turismo Brasileiro.

Visivelmente emocionada, a vice-prefeita de São Gabriel da Cachoeira, Eliane Falcão, da etnia Tukano, destacou que São Gabriel da Cachoeira é uma região que tem muitos lugares sagrados, históricos e culturais. “Eu estou muito emocionada mesmo de receber esse certificado. Agradeço muito a Amazonastur e ao Cetam que realizaram um curso de capacitação”, afirmou a vice-prefeita da cidade.

Ainda durante o evento, também foram entregues certificados para 25 pessoas que participaram do curso de Agente de Informações Turísticas, fruto de um termo de cooperação técnica assinado entre a Amazonastur e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), assinado em agosto de 2021.