Amazonas registra primeira morte pelo coronavírus

O Amazonas teve o primeiro registro de morte por coronavírus confirmado nesta terça-feira (24), pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam). De acordo com o órgão, a vítima é um dos pacientes com a Covid-19 no município de Parintins, distante 369 km de Manaus e tinha 49 anos. O número de casos confirmados no Estado era de 47 , após o último balanço divulgado pelo Governo.

Conforme a Susam, o empresário Geraldo Sávio da Silva, 49 anos, diagnosticado com o novo coronavírus faleceu no início da noite desta terça-feira (24) no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus. Proveniente do município de Parintins, ele foi internado no HPS no último sábado (21), por conta do agravamento dos sintomas do Covid-19.

No último domingo, segundo a Susam, o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi prontamente socorrido e estabilizado, sendo acompanhado pela equipe médica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Delphina. Nesta terça-feira, o quadro do paciente voltou a agravar e, no início da noite, ele faleceu. Maiores informações serão fornecidas posteriormente.

Por G1

