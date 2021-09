Amazonas recebe 108 mil doses de vacina contra a Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, na manhã deste sábado (18/09), um novo lote com 118 mil doses da vacina CoronaVac/Butantan, enviado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Uma nova edição da campanha Vacina Amazonas iniciou ontem (17/09) e segue neste sábado (18/09) até as 18h para intensificar a aplicação da dose de reforço e segunda dose de vacina contra Covid-19 na população manauara.

A remessa chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h30. Após o desembarque, o lote foi escoltado até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde passou pela contabilização das unidades e foi armazenado.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.705.682 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (17/09), sendo 2.447.779 de primeira dose, 1.210.036 de segunda dose e 47.867 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Mutirão de vacinação

A 20ª edição do mutirão Vacina Amazonas, realizada na capital, em parceria com a Prefeitura de Manaus, conta com 92 postos de vacinação nos nove pontos estratégicos coordenados pelo Governo do Amazonas, que têm o reforço de 1,4 mil servidores estaduais para atender a população nos dois dias de mobilização.

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) também vai ofertar seis pontos estratégicos e postos de vacinação que incluem 31 unidades básicas de saúde. A lista de pontos do município está disponível no site do Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Dose de reforço

A terceira dose ou dose de reforço é destinada a dois públicos-alvos: idosos acima de 70 anos que tenham tomado a segunda dose ou dose única há seis meses e idosos de qualquer faixa etária abrigados em unidades de longa permanência.

Para receber a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 é necessário ter recebido a segunda dose ou dose única até o dia 31 de março.

O imunizante aplicado é o da Pfizer e, para a aplicação da dose de reforço, será usada a mesma carteira de vacinação em que foram registradas a primeira e segunda doses. Os locais de vacinação também estão disponíveis para aplicação da primeira e segunda dose para qualquer público acima de 12 anos.

Confira os postos de vacinação coordenados pelo Governo:

• Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus – Avenida Pedro Teixeira, zona centro-oeste da cidade, exclusivamente na modalidade drive-thru, nos dois dias

• Parque Municipal do Idoso – Rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Sra. das Graças, zona centro-sul

• Policlínica João dos Santos Braga – Avenida Margarita, s/nº, Cidade Nova, zona norte

• Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira – Avenida da Felicidade, s/nº, Conjunto Viver Melhor, zona norte

• Ceti Zilda Arns Neumann – Rua Santa Marta, s/nº, Comunidade Jesus Me Deu, Colônia Terra Nova 4, zona norte

• Escola Estadual Aristóteles Comte de Alencar – Avenida Presidente Médici, 500, Coroado 3, zona leste

• Escola Estadual Waldock Fricke de Lyra – Rua Santa Helena, s/nº, Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona norte

• Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós – Rua Goiânia, 701, Redenção, zona centro-oeste

• Escola Estadual de Tempo Integral Francisca Botinelly Cunha e Silva – Avenida Dom Pedro I, s/nº, Dom Pedro, zona oeste

*Com informações da assessoria

