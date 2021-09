Amazonas lança o Auxílio Permanente para 300 mil famílias em vulnerabilidade social

O governador Wilson Lima anuncia, nesta segunda-feira (13), o pagamento do Auxílio Estadual Permanente para 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Amazonas.

O benefício será concedido por meio de cartão, no valor mensal de R$ 150. Ao tornar permanente o pagamento do auxílio, o Governo do Estado está ampliando a política para garantir segurança alimentar e proteção social à população mais vulnerável.

Um decreto regulamentando o benefício será publicado. As famílias vão poder utilizar o recurso em estabelecimentos credenciados.

*Com informações da assessoria

Comentarios