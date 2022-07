Amazonas ganhou mais de 219 mil eleitores nos últimos quatro anos

Em quatro anos, o Amazonas ganhou mais de 219 mil eleitores que irão engrossar o montante de cidadãos aptos a votar no pleito de outubro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 15, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e revelam haver 2.647.748 eleitores no Amazonas, uma evolução de 9.05% em comparação com os aptos a votar em 2018 – quando houve a mais recente eleição geral no País, quando eram 2.428.098 os votantes.

No Amazonas, 2.352.330 (88,84%) irão votar com uso da biometria e 295.418 (11,16%) sem o registro biométrico.

Quanto ao grau de escolaridade, os eleitores com Ensino Médio completo representam 31,69% e 19,53% têm o Ensino Fundamental incompleto; 17,68% têm Ensino Médio incompleto; 9,02%, o Ensino Superior completo; 6,31% o Ensino Superior incompleto; 6,04%, sabem ler e escrever. Outros 5,11% afirmam serem analfabetos e, por fim, 4,62%, têm o Ensino Fundamental completo.

No Amazonas, 58.984 jovens de 16 ou 17 anos estão aptos a votar no pleito de outubro, o número representa 2,23% do total de votantes. A faixa etária entre 21 e 29 anos concentram parte maior de eleitores, com 607.318 votantes (22,94% do total).

Ainda no Estado, 469 eleitores optaram por usar o nome social em seus respectivos Títulos Eleitorais.

Brasil

De acordo com o TSE, 156,4 milhões de pessoas poderão comparecer às urnas no dia 2 de outubro para escolher presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, além de senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Em caso de segundo turno para a disputa presidencial e para governos estaduais, a eleição será em 30 de outubro.

As informações do cadastro eleitoral mostram que a maior parte do eleitorado é formada por mulheres – são 82,3 milhões de eleitoras, número equivalente a 52,65% do total. Os homens são 74 milhões e correspondem a 47,33%.

Com 22,16% do total de eleitores, o Estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Conforme estatística do TSE, a cada cinco eleitores brasileiros, um está naquele Estado.

Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral, com 10,41% do total, seguido pelo Rio de Janeiro, com 8,2%).

