Amazonas e mais 17 estados e o Distrito Federal anunciam redução do ICMS sobre combustíveis

Pelo menos 18 estados e o Distrito Federal já anunciaram a redução do ICMS sobre os combustíveis.

A medida responde à Lei Complementar Nº 192, recém-sancionada pelo governo federal, que fixa um teto de 17% a 18% no imposto sobre combustíveis.

Os seguintes estados anunciaram cortes no imposto: Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal.

Em São Paulo, o ICMS da gasolina foi reduzido de 25% para 18%.

Segundo o governador Rodrigo Garcia, espera-se uma queda de R$ 0,48 no preço do combustível na bomba. Com isso, o valor médio do litro passaria de R$ 6,97 para cerca de R$ 6,50.