Amazonas e Conselho Mundial de Energia firmam parceria

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta quarta-feira (03/05), um memorando de entendimento com o Conselho Mundial de Energia, que prevê cooperação para troca de experiências e tecnologias. A ação integra a agenda de visita à capital da Áustria, Viena, onde o governador também visitou, hoje, a Câmara de Comércio Brasil-Áustria.

“O conselho tem 100 anos de existência. E esse memorando de entendimento é importante para que a gente possa avançar na troca de experiências, de tecnologia, que a gente possa usar dessa experiência acumulada ao longo desses anos, de experiências exitosas em outras partes do mundo, de países que fazem parte desse conselho, para que a gente possa levar para a Amazônia, levar para o estado do Amazonas, sobretudo para as comunidades mais isoladas”, observou Wilson Lima.

Acompanhado do deputado federal Amon Mandel e do secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, o governador do Amazonas destacou ainda que é preciso avançar para o uso de energias renováveis, em substituição aos combustíveis fósseis, e que por isso é preciso trocar a matriz energética por uma menos poluente.

Conforme o documento, a cooperação tem o objetivo de popularizar tecnologias na área ambiental e ampliar a participação de mercado de fontes de energias renováveis, que possam contribuir para as políticas de mudanças climáticas.

“O Conselho Mundial da Energia pode orientar, junto com seus associados, na estruturação quanto à forma de criar novos postos de trabalho e de obter um valor acrescentado através da utilização dos recursos locais, com base em modelos de autossuficiência energética existentes nos países associados”, afirma memorando de entendimento assinado pelo governador do Amazonas e pelo CEO do conselho, Robert Kobau.

Comércio

Ainda neste segundo dia de agendas no país europeu, o governador Wilson Lima esteve na Câmara de Comércio Brasil-Áustria, com objetivo de aumentar o diálogo e estabelecer relações com países que possuem investimentos no estado do Amazonas. A Áustria, por exemplo, possui uma empresa instalada no Distrito Industrial.

“Por conta da pandemia essas relações acabaram ficando comprometidas, então o estado do Amazonas está retomando essa agenda internacional de diálogo, com esses países que têm investimentos no Amazonas e que, também, têm potencial para investir no nosso estado”, concluiu Wilson Lima.