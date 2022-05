Amazonas dá sinal verde para Elon Musk trazer tecnologia da SpaceX

MANAUS, AM (ASCOM) — O Governo do Amazonas mantém contato com empresa do bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, Tesla e Twitter, que manifestou interesse em iniciar operações da Starlink no estado.

A Starlink é uma empresa do grupo SpaceX, que revolucionou os voos espaciais, com o reaproveitamento de foguetes.

O governador Wilson Lima agradeceu o interesse de Musk em investir na Amazônia e destacou a importância do investimento.

“Além de não abrir mão dos empregos gerados na ZFM, seguimos trabalhando para atrair novos investimentos. Elon Musk demonstrou interesse em trazer investimentos para cá e vamos trabalhar para consolidar esse negócio. Venham conhecer a Amazônia. A Amazônia está chamando vocês”, afirmou o governador.

No mês passado, o governador convidou também o megaempresário Jeff Bezos, da Amazon, a investir na Amazônia.

Conforme ofício enviado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), a Starlink informou que pretende começar a prover serviços de banda larga a clientes no Brasil.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Angelus Figueira, explicou que o Estado está trabalhando para atender ao pleito da Starlink. “Ontem mesmo tivemos uma videoconferência com representantes da empresa, em Nova York, e estamos em tratativas”, disse.

Tecnologia

A Starlink usa satélites avançados em órbitas baixas e, segundo explica, possibilita chamadas de vídeo, streaming e outras atividades com velocidades de até 200Mb/s.

Faturamento e impostos

Com escritório em território brasileiro, a Starlink estima um faturamento de US$ 7,5 milhões. No primeiro ano, a expectativa é passar de 60 mil clientes, especialmente de estados do Sul e Sudeste.

Como retorno ao Estado, a arrecadação de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no início da operação pode chegar a R$ 97 milhões.