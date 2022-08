Amazonas conta com 500 candidaturas registradas, segundo TSE

BRASÍLIA — O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 500 candidaturas do Amazonas para o pleito deste ano, até às 20h55 desta sexta-feira (12).

O eleitor vai às urnas escolher o presidente da República, governador (a), deputados (as) estaduais e federais e senadores.

Os partidos têm até o dia 15 de agosto para pedir ao TSE o registro de seus candidatos.

Até quinta (11), 15 partidos fizeram registros de candidatos: PMDB, Avante, PSB, União Brasil, Patriotas, PMB, Republicanos, PT, PMN, PL, PSC, PC do B, PL, PTD e PV.

Dos oitos candidatos ao governo do Amazonas, cinco estão com registro no divulgacandcontas.tse, que são: Carol Braz (PT), Eduardo Braga (MDB), Ricardo Nicolau (PSD) e Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (Cidadania).

Já para o senado, são cinco registrados: Luiz Castro (PDT), Elissandro Amorim Bessa (Solidariedade), Omar Aziz (PSD), Coronel Menezes (PL) e Arthur Neto (PSDB).

Outros 10 registros são de candidatos suplentes ao Senado.

Conforme o TSE, são 114 registros de candidatos a deputados federal, sendo seis candidatos a reeleição.

Já para deputado estadual são 361 registros, 17 buscam se reeleger.

Confira as principais datas do calendário eleitoral para agosto:

5 – último dia para realizar convenções pelos partidos políticos e federações para decidir sobre a escolha de candidatos.

15 – último dia para partidos políticos e federações requererem registro de candidatos a presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador e suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

16 – início da propaganda eleitoral, incluindo na internet e por meio de alto-falantes, caminhada, carreata ou passeata.

26 – início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

Informações públicas

Os leitores podem acompanhar os registros pelo sistema DivulgaCandContas, do TSE.

A ferramenta apresenta informações detalhadas sobre candidatas e candidatos, tais como certidões criminais e declaração de bens.

O sistema também permite consultar a prestação de contas com a arrecadação e gastos durante a campanha.

Qualquer pessoa pode acessar o sistema pela aba Eleitor e eleições, localizada na barra superior da página do TSE, clicando, em seguida, em Eleições 2022 e DivulgaCandContas.