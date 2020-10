AM possui maior número de candidatos indígenas do país, aponta TSE

O Amazonas é o estado com o maior número de candidatos indígenas nas eleições de 2020, em todo o país, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo os dados, consultados na terça-feira (20), o Estado possui 497 candidatos que se autodeclararam indígenas.

O número representa apenas 4,7% do total de candidatos às eleições municipais no Amazonas, que contam com mais de 10,4 mil inscritos na disputa pelos cargos. Dos 497 candidatos indígenas, 470 estão na disputa para o cargo de vereador, 68 para vice-prefeito e oito disputam o cargo de prefeito.

O Brasil possui 2.205 candidatos indígenas nas eleições de 2020. A maioria deles está na Região Norte, ou seja, 927. Na sequência, aparecem as regiões Nordeste, com 507, Centro-Oeste (366), Sul (239) e Sudeste (167).

Segundo o membro do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Francisco Loebens, esse aumento da representatividade é fundamental, pois a comunidade indígena necessita de uma atenção diferenciada, em especial nas questões relacionadas à saúde e educação.

“As lideranças indígenas, sobretudo as que têm história no movimento indígena podem contribuir muito, principalmente aquelas que têm sido mais protagonistas nas lutas dos povos indígenas”, comentou.

Apesar de ser o estado com o maior número de candidatos que se autodeclararam indígenas em 2020, o Amazonas teve uma queda na comparação com as eleições municipais de 2016, quando foram 1.715 candidatos indígenas.

Total de Candidatos indígenas no Brasil

Região Norte

Acre – 67

Amapá – 24

Amazonas – 497

Pará – 108

Rondônia – 36

Roraima – 148

Tocantins – 47

Região Nordeste

Bahia – 132

Pernambuco – 129

Ceará – 45

Alagoas – 42

Paraíba – 75

Maranhão – 59

Rio Grande do Norte 10

Piauí – 7

Sergipe – 8

Região Centro-Oeste

Goiás – 23

Mato Grosso do Sul – 218

Mato Grosso – 125

Distrito Federal – NÃO INFORMADO

Região Sudeste

São Paulo – 73

Minas Gerais – 55

Rio de Janeiro – 27

Espírito Santo – 12

Região Sul

Rio Grande do Sul – 132

Santa Catarina – 58

Paraná – 49

