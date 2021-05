Alunos da zona ribeirinha recebem reforço da Prefeitura de Manaus para aprender inglês.

Em ação da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), 60 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, da escola municipal São José I, na comunidade Nossa Senhora do Livramento, no rio Negro, receberam os cadernos de atividades do 1º bimestre do projeto “English For Kids”, nesta terça-feira, 4/5. A iniciativa segue orientação do prefeito David Almeida, de disponibilizar um material que vai ajudar os estudantes, em isolamento social, devido a pandemia, a estudarem um novo idioma.

A entrega do material vai obedecer um cronograma estabelecido pela equipe do Grupo de Trabalho (GT), coordenado pela Divisão de Ensino Fundamental (DEF) da Semed, sendo realizada até esta sexta-feira, 7/5. A previsão é que a próxima escola seja da zona rodoviária, sendo depois beneficiadas as unidades de ensino da zona urbana.

A coordenadora do projeto e assessora de língua inglesa na Semed, Kátia Florêncio Nogueira, falou sobre a importância da entrega dos cadernos aos alunos que são beneficiados com o projeto na comunidade.

“Com essa entrega vamos conseguir alcançar cem por cento dos alunos que participam do projeto na comunidade, uma vez que nossos alunos não têm acesso à internet. A entrega desse material é superimportante para o engajamento e atribuição de notas. É uma oportunidade que estamos dando para as crianças que moram nessa área, sendo que temos a língua inglesa apenas em escolas particulares”, finalizou.

Para a diretora da escola, Roberta Kelly Barros, o material vai ajudar muito no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, que moram na zona Ribeirinha, mas que têm essa chance de aprender outro idioma com o projeto.

“Como somos a primeira escola do rio Negro a participar desse projeto, é de uma importância ímpar o aprendizado do aluno. Não são todas as escolas que têm o prazer de ter esse projeto e os nossos estudantes têm essa chance de ter o conhecimento de outra língua, o que é um diferencial na vida deles”, contou.

Satisfação

A doméstica Ana Paula Guimarães, moradora da comunidade, mãe de dois alunos, Paulo Henrique Guimarães da Silva, 10 anos, do 5º ano, e Antony Rafael Guimarães, 7 anos, que está no 2º ano, foi receber os cadernos e disse que seus filhos estão ansiosos para usar o material.

“Esse livro significa muito para eles, porque vão ter mais conhecimento. Meu filho do 5º ano tem mais uma base e agora com o livro, vai aperfeiçoar ainda mais. Já o do 2º ano está começando e não tem muita noção do idioma. É uma boa oportunidade, ainda mais para quem não tem condições de fazer um curso e começando com o livro vai ser muito bom”, comemorou.

A aluna do 4º ano do turno matutino, Elyssa Sabrina Belém de Oliveira e Silva, 9 anos, já faz parte do projeto desde o ano passado. Para ela, receber o material com sua mãe, foi um momento de muita alegria para continuar com seu aprendizado do idioma.

“Vai ajudar muito para eu aprender inglês, quando eu viajar para outros países. Vou saber falar como as outras pessoas, vou entender a língua que elas estão falando. Sempre quis estudar inglês e estava ansiosa para receber o livro e estudar mais ainda, porque quero trabalhar e vencer na vida”, completou.

O projeto é realizado desde 2013 pela Semed, beneficiando 28 unidades de ensino de todas as zonas geográficas da cidade, sendo sete Centros Municipais de Educação (Cmeis), atendendo aproximadamente seis mil alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Cadernos de apoio

Na programação, desde a semana passada estão sendo entregues os cadernos de apoio da Semed para todas as disciplinas, destinados aos alunos da escola municipal São José I. No total estão sendo beneficiados 143 estudantes da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A entrega vai até sexta-feira, 7/4, e a unidade de ensino serve também de polo para a entrega do material das escolas municipais Canaã I e Ebenezer.

Comentarios