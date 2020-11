Aliados e irmão de candidato a reeleição são presos no Ceará com R$1 mi em espécie

Na manhã de hoje (28), após uma denúncia anônima, a Polícia Civil do Ceará apreendeu com aliados e com o irmão do prefeito e candidato à reeleição, Naumi Amorim (PSD) de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, cerca de R$ 1 milhão em espécie, um computador e anotações de uma possível contabilidade. As informações são do Diário do Poder.

A suspeita é de compra de votos na véspera das eleições do segundo turno. Foram duas ações distintas. Na primeira no bairro do Parque Potira, a PC prendeu Miguel Carolino de Amorim, irmão de Naumi Amorim. Com ele foram apreendidos documentos e um caderno com anotações, possíveis “livros-caixas”, com a lista de possíveis destinatários do dinheiro que seria usado para a compra dos votos para o segundo turno.

Em outra ação, a equipe de campanha do candidato à reeleição foi flagrada com grande quantidade de dinheiro em espécie, ao ser abordada pela PC. Foram presos o subprocurador do município, Antônio Uedson da Silva, que aparece com dinheiro escondido dentro das calças, o secretário de Patrimônio, Assis Medeiros; o vice-presidente da Autarquia Municipal, Carlinhos Gomes. Todos foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Fortaleza, onde devem ser ouvidas.

