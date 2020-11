Alfredo vota e garante estar confiante na decisão do povo

O candidato da coligação “Trabalho bom merece continuar“, Alfredo Nascimento (PL), votou, às 9h, na Escola Estadual Aderson de Menezes, no Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, acompanhado pela vice, Conceição Sampaio (PSDB), pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e a primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O voto foi rápido, dentro do horário estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para as pessoas com mais de 60 anos. Não havia fila na seção.

“Esse é o dia em que se consolida a democracia. Nós fizemos uma campanha muito clara, mostrando para a população o que queremos para Manaus, defendendo a continuidade do que está bom e ajustes no que precisar melhorar, sempre ao lado da Conceição, minha vice-prefeita, capacitada para o cargo, que gosta de fazer a política do bem. Peço a Deus que ilumine os corações dos eleitores para que elejam um prefeito que será bom para a cidade de Manaus”, disse Alfredo, afirmando estar confiante na decisão do povo.

Candidata a vice-prefeita na coligação, a ex-deputada federal Conceição Sampaio, disse estar confiante pela campanha que ela e Alfredo fizeram. “Nós estamos muito agradecidos a Deus e a população da cidade de Manaus pela forma como fomos recebidos, acolhidos pelos lugares onde passamos. Defendemos exatamente o que nós acreditamos e isso faz toda a diferença”, destacou Conceição.

O prefeito Arthur Virgílio Neto lembrou que não há outra forma de governar que não com uma economia ajustada e um plano de metas viável. “O Alfredo é o único candidato capacitado a manter esse equilíbrio. Porque um prefeito que não siga essa linha, certamente teremos um caos e não é isso o que que queremos”, assegurou Arthur.

*Com informações da assessoria

