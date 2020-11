Alfredo vai criar os Centros Municipais de Diagnóstico para agilizar exames médicos

A solução de um dos maiores problemas da saúde pública em Manaus ganhará importante reforço com a criação de Centros Municipais de Diagnóstico, que terão estrutura de equipamentos e pessoal especializado na realização de exames clínicos e de imagem. A proposta é do candidato a prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), que tem como vice Conceição Sampaio (PSDB), da coligação “Trabalho bom merece continuar”. Alfredo anunciou no sábado, 7, durante reunião no bairro Nova Cidade, zona Norte, que, caso seja eleito, implantará um centro em cada zona da cidade e na área rural.

“Mesmo não sendo atribuição da prefeitura, vamos criar os Centros Municipais de Diagnóstico que darão agilidade a exames de rotina, que demoram meses para serem agendados. Vamos mudar isso!”, garantiu Alfredo.

Entre os exames que serão realizados estão ultrassonografia, radiologia, eletrocardiograma, radiologia e exames de laboratório. A estrutura para receber os centros será a de policlínicas com maior capacidade de atendimento, localizadas em pontos estratégicos de Manaus.

“O credenciamento junto ao Ministério da Saúde vai garantir recursos federais para manutenção dos centros de diagnóstico, que darão suporte ao atendimento básico em saúde”, ressaltou o candidato.

Alfredo disse que os Centros de Diagnóstico terão papel fundamental quando as 100 casinhas de saúde forem implantadas na cidade, em sua gestão. “Na minha administração, os médicos da família voltarão a fazer visitas domiciliares e os centros de diagnóstico serão um suporte para os exames agendados pelos médicos das casinhas e também das Unidades Básicas de Saúde e policlínicas. Com a rapidez no resultado dos exames, os profissionais de saúde poderão tratar da melhor forma os pacientes para que eles tenham o atendimento adequado”, afirmou Alfredo.

As casinhas de saúde, reforçou Alfredo, terá uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, sete agentes comunitários de saúde, além de assistente social, fisioterapeuta e psicólogo.

“Medicamentos também não serão problema na minha gestão, pois eles serão entregues na hora da consulta, sempre que for possível. A saúde em Manaus irá alcançar toda a população que precisa. Atualmente, o município atingiu 64,9% de cobertura da atenção primária, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus. Eu e Conceição vamos ampliar para 100%”, assegurou Alfredo.

*Com informações da assessoria

