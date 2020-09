Alfredo se reúne com profissionais da educação e fala sobre planos para o setor

O candidato à Prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento, esteve reunido, com profissionais da área de educação nesta quinta-feira, 17, no bairro Colina do Aleixo, zona Leste, onde discutiu propostas ligadas ao setor e garantiu que programas e projetos que realizou durante seus mandatos como prefeito, irão retornar, caso seja eleito.

Durante a conversa com educadores, o candidato disse que, juntamente com Conceição Sampaio, sua candidata a vice, irá representar a continuidade, se referindo a gestão do atual prefeito, Arthur Virgílio Neto, seu principal apoiador. Alfredo destacou os avanços que a atual gestão alcançou na área de educação e disse que pretende elevar mais ainda o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Manaus era a vigésima terceira colocada no Ideb e hoje ocupa o nono lugar, graças a toda uma estrutura formada. Eu quero continuar esse trabalho e melhorar tudo aquilo que puder ser melhorado. Sei que podemos crescer mais ainda no Ideb”, explicou.

Dentre as inúmeras realizações na área da educação, Alfredo destacou a construção de 45 escolas que contribuiu para o aumentou em 70% no número de vagas na rede municipal. Ele também foi pioneiro em colocar ar condicionados nas salas de aula e oferecer uma merenda regionalizada e com cardápio elaborado por nutricionistas, além de promover cursos de informática aos estudantes.

“Quando prefeito, costumava iniciar minhas atividades diárias visitando uma escola para verificar se a merenda estava chegando e se o fardamento e os materiais que disponibilizávamos havia sido entregue a todos os alunos. Essa presença, essa forma de estar juntos com os professores e diretores sempre foi meu estilo de trabalhar a educação”, destacou o candidato.

O diretor Marcos Braga fez questão de ressaltar que na época em que Alfredo era prefeito de Manaus, os professores recebiam um dos melhores salários do país. “Evoluímos muitos setores da educação com a gestão do prefeito Arthur Neto que, como o Alfredo, é um excelente prefeito. Estamos muito bem no Ideb e podemos melhorar ainda mais, graças a valorização dos professores. Quando ouvi que o Alfredo era candidato a prefeito, que ele ia voltar, fiquei muito feliz, porque ele também valoriza a educação e prosseguirá com o trabalho do Arthur”, afirmou.

