Alerta: novo malware rouba informações bancárias e reseta celulares

Descoberto pela Kaspersky em 2019, o BRATA (Brazilian Rat Android) é um trojan brasileiro que rouba dados bancários dos usuários. Recentemente, ele foi novamente detectado, em uma nova versão, mais poderosa e que pode fazer muitos estragos.

Essencialmente, ele continua como um trojan de acesso remoto para roubar dados bancários. Entretanto, sua nova versão formata o celular para esconder o rastro de suas atividades maliciosas.

A companhia de segurança cibernética Cleafy descobriu o BRATA modificado e alerta que ele é ainda mais difícil de conseguir ser removido do celular por conseguir driblar antivírus e até mesmo formatação completa do celular.

É natural que malwares tenham diferentes variantes e não foi diferente com o BRATA. A primeira delas, a BRATA.A consegue captar todas as informações da localização da vítima por rastrear o GPS do dispositivo e então formata-lo.

O BRATA.B possui as mesmas funções do anterior, mas consegue driblar proteções bancárias específicas para roubar detalhes sobre o login das vítimas. Já o BRATA.C consegue baixar um aplicativo secundário repleto de malwares.

Para se proteger do BRATA, é necessário ficar atento. Assim como outros malwares, ele vem camuflado em aplicativos suspeitos que pedem diversas permissões para tomar controle do celular. Apenas baixe programas da Google Play Store e leia os comentários antes, já que usuários costumam relatar problemas. Recentemente, o malware Joker também causou estragos e diversos aplicativos da Galaxy Store estavam contaminados.

Fique atento também sobre atividades suspeitas do seu celular, como tráfego excessivo de dados e consumo de bateria anormal.

Segundo dados recentes, aparelhos IoT com Linux viraram alvos de malware e infecções aumentaram em 35%.

>>>Com informações do Tudo Celular