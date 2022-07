Aleam realiza abertura de Bazar Julino das Empreendedoras

Com objetivo de contribuir para a geração de emprego e renda, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou, nesta segunda-feira (25), o Bazar Julino das Empreendedoras. O evento, organizado pela Diretoria de Assistência Social e Escola do Legislativo Senador José Lindoso, acontece nos dias 25 e 26, no estacionamento da Aleam, das 8h às 16h, com a participação de 65 expositores, entre empreendedoras parceiras, servidores ou seus dependentes.

“Todas as expositoras receberam mentorias de técnicos da Escola do Legislativo em relação a pontos como planejamento estratégico de vendas, custos, qual caminho trilhar para alcançar metas”, informou a diretora Geanne Valente, da Escola, destacando a preocupação do Poder Legislativo em capacitar essas mulheres.

A expositora Socorro Lages, que está participando pela terceira vez de um bazar organizado pela Casa Legislativa, falou sobre a oportunidade de reforçar as suas vendas. “É um evento com segurança, com estrutura e que nos permite mais um local para mostrar e vender nosso trabalho”, disse a artesã.

O Bazar Julino é gratuito e aberto ao público em geral e oferece comidas típicas, venda de artesanato, acessórios, vestuário e itens de cama, mesa e banho, além de apresentação de danças folclóricas. Neste primeiro dia de evento, os alunos da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), foram os responsáveis pelas apresentações do Carimbó e Dança Country.

“Além da questão financeira, de conquista de uma renda extra para essas mulheres empreendedoras, é também um momento de confraternização entre servidores, o que permite o fortalecimento de laços da equipe”, destacou a Diretora de Assistência Social, Jandira Moura.