Alça inferior da Ponte dos Bilhares é interditada devido à inundação

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), interditou nesta sexta-feira (14), a alça inferior da Ponte dos Bilhares, utilizada como retorno para a avenida Constantino Nery. A medida foi tomada para garantir a segurança do tráfego, devido à área estar alagada pela enchente do igarapé do Mindu.

Com a interdição, o retorno no sentido Centro/bairro deve ser feito na rua da Maromba, após o shopping Millenium, depois, acessar a avenida Djalma Batista, dobrar à direita na avenida João Valério e seguir em direção ao Centro ou a avenida São Jorge.

O condutor que segue na Avenida Constantino Nery e deseja retornar para o bairro deverá acessar a avenida São Jorge, depois seguir a rua Artur Bernardes e passar por baixo do complexo viário Roberto Campos, seguir até rua Pará, depois dobrar à esquerda na rua Rio Içá e dobrar à esquerda na rua João Valério, depois acessar a avenida Constantino Nery. O condutor tem a opção de seguir ao bairro pela avenida Djalma Batista.

A prefeitura orienta aos motoristas que desejam acessar os condomínios e escola ao lado dos Bilhares, no sentido Centro, que ajustem o itinerário seguindo a Avenida Djalma Batista, depois acessando a avenida Pedro Teixeira, e seguindo até o cruzamento com a avenida Constantino Nery e continuando o destino.

Transportes

Só está permitido o acesso ao retorno pela alça inferior no sentido Centro/bairro para os ônibus do transporte coletivo, que ainda conseguem transitar pelo retorno. As linhas 120, 121, 211, 221 permanecem trafegando com o mesmo itinerário.

A área fechada está sinalizada e monitorada por agentes de trânsito e fiscais de transportes. Somente quando as águas começarem a baixar, o trecho da alça inferior da Ponte dos Bilhares será reaberto ao tráfego.

