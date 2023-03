Agentes do IMMU fiscalizam estacionamento irregular na zona Centro-Sul

A Prefeitura de Manaus realizou, na tarde desta terça-feira, 28/3, uma operação de fiscalização nas vias principais do bairro Parque 10 de Novembro e adjacências, zona Centro-Sul da cidade. A ação contou com a participação de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que autuaram 22 motoristas e removeram quatro veículos por estacionamento irregular. A operação teve como foco garantir a fluidez e a segurança dos pedestres que circulam pelas ruas da área, coibindo infrações e irregularidades no trânsito.

“A autuação do estacionamento é uma medida importante para garantir o cumprimento das leis de trânsito e proteger os pedestres que muitas das vezes são obrigados a andarem na rua, porque a calçada está ocupada por veículos. A fiscalização é uma atividade constante da prefeitura e tem como objetivo coibir as infrações cometidas pelos motoristas e estabelecimentos que desrespeitam as normas de trânsito”, informou Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

Os agentes identificaram que os motoristas estavam estacionando os carros em locais proibidos pela sinalização, como no passeio, no cruzamento de vias, ao lado de canteiro central, e fora das posições regulamentadas (em ângulo) pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Após as autuações, os motoristas foram orientados a retirarem os veículos e sanar as irregularidades.

O IMMU reforça que os motoristas devem ficar atentos às leis e regulamentos de trânsito para evitar infrações e acidentes. Com a fiscalização e autuação do estacionamento irregular, a Prefeitura de Manaus fortalece o compromisso com a segurança e a ordem no trânsito da cidade, buscando garantir a tranquilidade e a qualidade de vida dos cidadãos.