Ageman intensifica fiscalização da iluminação pública em horário noturno

MANAUS — Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estão intensificando as fiscalizações do serviço de iluminação pública nas ruas e avenidas da capital. Durante as vistorias, os engenheiros da Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman identificaram diversos trechos viários cuja luminosidade estava comprometida em virtude de furtos dos materiais.

No conjunto Alphaville, a equipe verificou um apagão causado pelo furto de 50 luminárias nas vias de acesso ao residencial. Além do tráfego de veículos, o local é bastante utilizado para atividades físicas como corridas, caminhadas e pedaladas.

Na avenida Torquato Tapajós, nas imediações da fábrica Pioneer, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus, dezenas de postes estavam com as luminárias apagadas, prejudicando a visibilidade de motoristas e pedestres.

Todas as ocorrências registradas foram encaminhadas à concessionária Manausluz, para que a empresa providencie a manutenção das luminárias com a maior brevidade possível.

No caso do Alphaville, a concessionária já começou a trabalhar na reposição das luminárias onde o sistema ficou comprometido.

“Tão logo identificamos esses problemas, já repassamos a situação para que a empresa providencie os devidos reparos e as substituições das estruturas”, afirmou o diretor de Gestão Energética e Iluminação Pública, engenheiro Everaldo Leal.

Foi na gestão do prefeito David Almeida que a cidade de Manaus alcançou a marca dos 100% dos pontos de iluminação pública em LED.

A Ageman orienta aos usuários que possam colaborar, efetuando as reclamações para os consertos assim que identificarem os pontos apagados, utilizando os canais de atendimento da Manausluz 0800-201 0001, pelo aplicativo Manaus+Luz ou ainda pelo site www.manausluz.com.br. A Ouvidoria da Ageman também atende as demandas pelo 0800-092-3511 e pelo WhatsApp 98842-5821.

Conforme o contrato de concessão dos serviços de iluminação pública, para os casos de luminária apagada, o prazo máximo para o restabelecimento do serviço é de até 48 horas, após o registro da demanda.

👉 Assessoria