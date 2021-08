Adolescente de 15 anos confessa em áudio que matou porteiro: ‘Medo de ir preso’

Um adolescente de 15 anos confessou em uma mensagem de áudio que matou um porteiro em um posto de combustíveis de Goiânia. Um vídeo mostra quando a vítima é baleada. O autor dos tiros pega a mochila da vítima e foge de bicicleta. O menor foi apreendido.

“Nossa, matei um cara ali, mano. Tô arrependido. Não é que tô arrependido, tô com medo de ir preso”, disse.

O menor foi apreendido no Parque Tremendão, na madrugada de segunda-feira (9). Com ele foi encontrada uma arma que pode ter sido a usada no crime, além de munições e drogas. No celular do adolescente também foi encontrado uma mensagem na qual ele planeja um roubo.

“Então, Zé, estou pensando em roubar um radinho. Tô com uma bike boa aqui, mano. Tem um moleque ali também que tem uma bike boa”, diz a mensagem.

O porteiro Eurípedes Pontes, de 56 anos, foi assassinado na madrugada de domingo (8), no Condomínio das Esmeraldas. Ele seguia para o trabalho e levava na mochila roupas e uma marmita, segundo a família.

Uma câmera de segurança registrou quando Eurípedes passa a pé pelo posto de combustíveis carregando a mochila pendurada no peito. Em seguida, duas pessoas, cada uma em uma bicicleta, passam no sentido contrário.

Quando Eurípides para em um cruzamento para esperar o momento de atravessar uma rua, a dupla volta e o porteiro. A vítima tenta correr e fugir, mas é baleado e cai no chão. O autor dos disparos se aproxima, pega a mochila do homem e foge na bicicleta. Não foram levados o celular e dinheiro que ele tinha no bolso.

A Polícia Militar informou que o adolescente apreendido tem várias passagens e faz parte de uma facção criminosa. Uma mulher suspeita de emprestar arma para o adolescente foi presa.

“Eles confessaram o crime. Os dois criminosos são de uma facção. A mulher é que geria esse crime, ela que passou a arma para esse indivíduo efetuar esse latrocínio. Ela também repassava para esse menor de idade drogas para ele fazer o comércio na região”, disse o major Bryan de Freitas, subcomandante da Rotam.

A Polícia Civil afirmou que já está investigando o caso, mas preferiu não passar mais detalhes. A Rotam disse que já tem informações sobre o segundo homem que participou do crime e tenta localizá-lo.

FONTE: G1

