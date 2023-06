Ação social de George Lins leva serviços de cidadania, saúde e crédito à Manicoré

O deputado estadual Dr. George Lins (UB) e o deputado federal Átila Lins (PSD-AM) promoveram nesta sexta-feira (23/06) uma ação social no município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus). Realizada em parceria com o Governo do Amazonas, a iniciativa levou diversos serviços públicos estaduais para mais perto da população.

No Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Arindal Vinicius da Fonseca Reis, a população manicoreense teve acesso a serviços de cidadania, como emissão de documentos; saúde, com atendimento médico; embelezamento, com serviços de corte de cabelo e penteados; ações de fomento, além de orientação jurídica e empresarial.

Segundo o deputado Dr. George, esta é a 1ª edição do projeto ‘TransformAÇÃO’, que busca atender a população do interior do estado com diversos serviços públicos gratuitos. “Esse tipo de mutirão é uma oportunidade para darmos assistência às pessoas que precisam emitir um documento, obter orientação jurídica, entre outros atendimentos mais próximos de suas casas. Agradeço ao Governo do Amazonas por nos apoiar com todo o pessoal envolvido”, destacou.

Os moradores de Manicoré comemoraram a iniciativa, que trouxe serviços essenciais para os cidadãos. “Essa ação beneficiou toda a população manicoreense. Eu estou sendo beneficiado com a nova Carteira de Identidade Nacional, o antigo RG. É muito bom esse tipo de evento, que supre uma necessidade daqueles que precisam desses atendimentos imediatos”, disse Paulo Azevedo, um dos contemplados com a emissão de um novo documento de identificação.

Os atendimentos médicos envolveram as seguintes especialidades: Otorrinolaringologia, Ortopedia, Dermatologia, Pediatria e Oftalmologia. Também participaram da ação as Secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a Junta Comercial do Estado (Jucea) e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).