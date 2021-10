“A troca de experiências é essencial para a construção de políticas públicas efetivas”, diz Joana Darc

Durante a abertura do 1 Fórum Estadual das Casas Legislativas Estaduais do Amazonas (Feclam), realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas, por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI), na última quarta-feira,21, a deputada Jona Darc (PL), defendeu que todas as esferas políticas precisam estar integradas para que haja políticas públicas e festivas.

“Como deputada estadual, desejo que todos os vereadores e demais parlamentares aproveitem a experiência para tornarem seus mandatos ainda mais atuantes”, destacou.

A parlamentar ressaltou ainda que quem ganha com essa troca é a população. “É um momento muito importante de troca de experiências e diálogo, que vai contribuir com o dia a dia de trabalho, e principalmente oferecer um melhor serviço à população amazonense”, pontuou.

Joana enalteceu a presença da presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), deputada Ivana Bastos (BA), do vice-presidente, deputado Lídio Lopes (MS) e do tesoureiro, deputado Diogo Casé (PE).

Além é claro, de deputados federais, o prefeito de Manaus, David Almeida e o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), prefeito de Manaquiri Jair Souto.

Comentarios