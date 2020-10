A Família Addams ganhará série de TV por Tim Burton

A Família Addams ganhará uma série de TV live-action por Tim Burton. O projeto está em negociações, e o cineasta quer assumir a produção-executiva e também dirigir todos os episódios do seriado inédito (via Deadline).

A série é financiada pela MGM TV, dona dos direitos da franquia. Burton negocia sua participação no projeto, e o estúdio busca uma emissora para exibir. Segundo o Deadline, a Netflix é uma das principais candidatas, mas nada foi oficializado até o momento. A trama do novo seriado deve acompanhar a estranha família nos dias de hoje. O roteiro será da dupla Alfred Gough e Miles Millar, que também servirão de showrunners.

Caso o envolvimento do diretor seja confirmado, A Família Addams marcará seu primeiro grande projeto na televisão. Burton, que é conhecido por filmes excêntricos como Beetlejuice (1988), Edward Mãos de Tesoura (1990) e mais, apenas dirigiu um episódio para a antologia Alfred Hitchcock Presents e para a minissérie The World of Stainboy.

Começando nas páginas da revista The New Yorker, as tirinhas de Charles Addams surgiram em 1938 e foram publicadas até 1988. As tramas acompanham uma família norte-americana que é o completo oposto da tradicional família do American Way, que vive em uma mansão gótica, usa roupas pretas e tem interesses macabros.

A primeira adaptação em live-action da Família Adams aconteceu no canal ABC, na década de 60. Os personagens também ganharam dois filmes, em 1991 e 1993, estrelados por Raul Julia, Anjelica Huston e Christopher Lloyd. Recentemente, em 2019, a sombria família também protagonizou uma animação digital, com vozes de Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll e Bette Midler.

FONTE: Omelete

Comentarios