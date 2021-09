A Beatlemania está de volta

Os fascinados pelos quatro garotos de Liverpool terão a chance de cantar alto as músicas que entraram para a história. A banda The Beatles Abbey Road se apresentará no palco do Bëhpo Gastropub , no dia 29 de setembro. O repertório, que conquistou os avós, foi transmitido para os pais e herdado por filhos e netos será reproduzido da mesma forma que John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison mostraram ao mundo.

A banda composta por artistas paulistas, ao longo de 20 anos, ganhou o título de “Beatles Official Brazil” por ter um diferencial em relação às demais que estão no mercado. Os artistas reproduziram as canções e recriaram o clima da época.

Além dos terninhos utilizados pelos rapazes bem comportados, o quarteto adota no figurino as botinhas confeccionadas por Mr. Green (o mesmo artesão que fabricava para os Beatles), anéis, pulseiras, relógios, instrumentos raros como a bateria Black Oyster, de 1965, idêntica a utilizada por Ringo Starr.

Segundo o site da banda cover, https://www.beatlesabbeyroad.com.br/, mais de dois milhões de pessoas já assistiram os artistas brasileiros no país e no exterior. A Abbey Road foi considerada na Inglaterra por três anos consecutivos como a melhor banda Beatles do mundo, vendendo mais de um milhão de cópias.

“A proposta do Bëhpo é que os clientes entrem no túnel do tempo e desembarque no auge da beatlemania. A banda brasileira vai tocar, além da música que lhe deu o nome Abbey Road, Let It Be, Here Comes The Sun, Ob-La-Dia, Ob-Lá-Da. Desde que anunciamos a presença dos artistas na casa, temos recebido pedidos de informações de clientes de todas as idades. Beatles é Beatles. A música nunca envelhece”, enfatizou um dos proprietários, Tiago Pawelski.

Cuidados Sanitários

O Bëhpo Gastropub está vendendo os lugares na mesa com antecedência tanto virtualmente pelo whatsapp (92) 98232.1725 quanto presencialmente no endereço do bar, situado na Rua Rio Eiru, nº 23 – Vieiralves, a fim de evitar aglomeração na entrada.

O estabelecimento exige na portaria a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19. “Estamos seguindo as orientações do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19, do Governo do Amazonas. Nossa equipe está solicitando que os clientes apresentem o documento com pelo menos a imunização da primeira dose. Além disso, ofertamos gratuitamente álcool para a higienização das mãos”, salientou Tiago Pawelski.

Os clientes apreciarão a banda sentados. Não serão vendidos ingressos para acompanhar o show em pé nem será montada pista de dança. A casa irá respeitar o limite de ocupação determinado pelo Comitê, que é de até 75% da capacidade.

SERVIÇO

Apresentação: The Beatles Abbey Road

Local: Bëhpo Gastropub

Endereço: Rio Eiru, nº 23 – Vieiralves

Quando: 29 de setembro

Informações: WhatsApp (92) 98232.1725

Comentarios