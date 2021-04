7 de Abril – jornalistas e o jornalismo reafirmam sua importância no cenário brasileiro

Mais do que uma data, o 7 de Abril de 2021 é, sem dúvida, o momento diferenciado dado às mudanças geradas pelas novas tecnologias na forma e no conteúdo de como produzir notícias e o cenário de pandemia do coronavírus. Os jornalistas brasileiros têm novos desafios e, portanto, não devem “abrir mão”, de que enquanto coletivo de categoria de trabalho estruturada no país, possam exercitar a reflexão sobre o que fazem e as condições para sua produção. Em 2020, a pandemia do coronavírus atingiu o mundo, embora no Brasil tenha encontrado solo muito mais fértil pela ausência de iniciativas e de uma coordenação centralizada sobre as ações de Saúde do governo federal. Em consequência lançamos mão do trabalho em home office, vieram ainda a redução de salários e as demissões.

Contudo, está sendo este mesmo cenário de desafios que os jornalistas estão comprovando a sua importância para sociedade brasileira que lamenta e chora os seus mais de 330 mil mortos, vítimas da Covid-19. A máxima inserida na frase de que a “boa informação ajuda salvar vidas” se mostra real e verdadeira. Fazer jornalismo com autonomia, assentado na qualidade e no compromisso social, reafirmam o quão essencial continua sendo as boas práticas utilizadas no jornalismo feito com ética e qualidade. E, modéstia à parte (com a permissão de outros profissionais) temos o perfil adequado, por formação, para fazer a narrativa e a interlocução entre os fatos, notícias e a sociedade. Em homenagem aos 7 de abris passados e, em especial, a este de 2021, nossa homenagem à sua excelência, o jornalista e médico, Líbero Badaró.

Manaus, 07 de abril de 2021.

Diretoria

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DO AMAZONAS – SJP/AM

