Sine Amazonas divulga 35 vagas de emprego para esta quinta-feira (20)

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 35 vagas de emprego para esta quinta-feira (20/01).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.go v.br) e anexar o currículo na vaga que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: FISCAL DE OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em supervisão e fiscalização de equipes, conhecimento em rotas, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e Áreas afins;

Com experiência na área

OBS: Conhecimentos em rotinas administrativas em geral, ter informática básica e domínio de Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR COMERCIAL (MUNICÍPIO DE COARI)

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ser residente do município de Coari, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTOBOY

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em pintura em geral em superfícies de alvenaria, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em elétrica predial, ter cursos na área, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE MOTORES DE POPA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em manutenção de motores de popa multimarcas, cursos em mecânica de motores a diesel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE T.I

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em suporte Help Desk, ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A, veículo próprio (moto), documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter moto própria e CNH categoria “A” devidamente regularizadas, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência ou sem experiência.

OBS: Documentação Completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE LOJA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação Completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: MOTORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E” devidamente regularizadas, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática e CNH categoria “B”, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

